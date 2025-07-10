إغلاق باب الترشح لانتخابات الشيوخ بمطروح: 4 مرشحين بينهم ممثلو النور وحماة وطن

أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة مطروح أبوابها، بعد تقدم 4 مرشحين بأوراقهم، من بينهم مرشحان عن حزبي النور وحماة وطن، ومرشحان آخران مستقلان.

وكانت اللجنة استقبلت، اليوم الخميس، أوراق ترشح كل من: سعيد شحاتة محمد (مرشح مستقل – رمز الأسد)، ومحمد صلاح سند (مرشح مستقل – رمز ساعة اليد).

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم السبت الماضي، وهو أول أيام فتح باب الترشح، تلقت اللجنة أوراق كل من: صابر مصطفى رفاد القناشي، مرشح حزب النور، والذي اختار رمز الفانوس، ومحمد دخيل عبد الرحيم الجراري، مرشح حزب حماة وطن، الذي اختار رمز التاج.