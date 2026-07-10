 بحارة تعرضوا لهجوم في مضيق هرمز يقاضون شركة شحن في تايلاند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بحارة تعرضوا لهجوم في مضيق هرمز يقاضون شركة شحن في تايلاند

بانكوك (أ ب)
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 12:35 م

رفع 3 أعضاء سابقين في طاقم سفينة شحن تايلاندية تعرضت للهجوم في مضيق هرمز في مارس الماضي، دعوى قضائية اليوم الجمعة ضد الشركة المشغلة للسفينة، بتهمة انتهاك حقوق العمال والفصل التعسفي.

وكانت السفينة التي تحمل اسم مايوري ناري، قد أصيبت بمقذوف شمالي عمان في 11 مارس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وتم إنقاذ أعضاء الطاقم العشرين المتبقين وعادوا إلى تايلاند بعد ذلك بنحو أسبوع.

ورفع أعضاء الطاقم السابقون، وهم بانيثي تومكيو ونوبادون وونجسوفان وسوراديس مانبوين الدعوى القضائية ضد شركة بريشوس شيبينج، بالإضافة إلى شركتين تابعتين لها وقبطان السفينة.

ووفقا لمحاميهم، كونبات سينجاتونج تشير الدعوى القضائية إلى أن المدعى عليهم خاطروا بحياتهم عبر الإبحار في المضيق على الرغم من المخاطر الأمنية.


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