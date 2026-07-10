استشارة طبية: فتق الحجاب الحاجز والحموضة

أعاني منذ فترة طويلة من أعراض الحموضة، والتي أحيانًا تصل إلى إحساس بها في المريء والفم.

ترددت على عدد كبير من أطباء الجهاز الهضمي، وأجريت فحوصات عديدة منها أشعة الباريوم، ومنظار المعدة، وكان تشخيصي النهائي فتقًا في الحجاب الحاجز. وعلاجي بعض الأدوية المضادة للحموضة.

هل سيلازمني هذا الفتق الذي لا أتصور أنه مسؤول عن معاناتي؟ هل من جراحة تعد حلًا نهائيًا؟ هل هناك مضاعفات أخطر؟

* سليم الناري

فتق الحجاب الحاجز من أكثر أنواع الفتق شيوعًا في درجات مختلفة، أغلبها قد يتعايش معه الإنسان بلا أي مشكلات حقيقية، خاصة أنه غير ظاهر كغيره من أنواع أخرى كفتق السرة أو الفتق الإربي، الذي يبدو أحيانًا في أحجام كبيرة تثير القلق، ولها مضاعفاتها الأكثر خطورة.

الحجاب الحاجز غشاء سميك من الألياف والعضلات يفصل محتوى الصدر من قلب ورئتين عن محتويات البطن من أمعاء ومعدة وبنكرياس وكبد، فيقسم تجويف الجسم الداخلي إلى جزأين.

يخترقه المريء ليصل إلى المعدة من فتحة يجب تشريحيًا أن يناسب قطرها قطر المريء، فيسمح بمروره في سلاسة محكمة.

إذا زاد قطر تلك الفتحة لأي سبب كان يسمح بمرور جزء من المعدة منها، وهو الأمر الذي يطلق عليه فتق الحجاب الحاجز.

قد يكون هذا السبب وراثيًا أو قد ينجم عن ضعف في الأربطة والعضلات، لكنه يمكن أيضًا أن يكون بسبب ارتفاع ضغط الهواء داخل البطن في حالات الإمساك أو السعال المزمن، وربما أيضًا الحمل.

الحالات البسيطة لا تحتاج إلى علاج إلا إذا لازمها ارتداد الحامض من المعدة للمريء بصورة يحتاج معها الأمر إلى علاج بالأدوية أو التدخل الجراحي، الذي يتم في أغلب الأحوال باستخدام المنظار.

وهو خيار فعال في النهاية خاصة للمرضى من صغار السن، حتى يمكن تفادي فترات المعاناة.

أهم مضاعفات فتق الحجاب الحاجز حدوث قرحة المريء التي قد يتبعها نزيف مزمن، غالبًا ما يؤدي إلى أعراض الأنيميا خاصة عند كبار السن.