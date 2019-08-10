بعد إغلاق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، أمس الجمعة، بلغ عدد الأشخاص الذين قدموا ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا 98 مرشحًا للانتخابات التي من المقرر إجرائها 15 سبتمبر المقبل.

وتشهد الانتخابات الرئاسية التونسية منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح صراعًا محمومًا بين العديد من الشخصيات السياسية البارزة المستقلة، بالإضافة إلى مرشحين عن الأحزاب السياسية ذات الثقل في الشارع التونسي، وثار تساؤل عن من يستطيع خلافة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في ظل انتخابات لم تشهد أي توافق أو مؤاءمات بين الأحزاب.

وأعلنت العديد من الشخصيات السياسية، رغبتها في الترشح للانتخابات، ففي اليوم الأول للتقديم، أودع 10 مرشحين ملفاتهم لدى الهيئة العليا للانتخابات، كما أودع كلًا من مهدي جمعة وحمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى وزير الدفاع الحالي في الحكومة التونسية عبدالكريم الزبيدي، الذي استقال من منصبه قبل التقدم بأوراق ترشحه، بعدما انطلقت عدة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعم ترشيحه، وقام عدد من النواب بتزكيته لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وحسمت حركة النهضة، أمرها بالإعلان عن ترشيح عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، ليمثل الحزب في الانتخابات الرئاسية، وأعلن عن القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس شورى الحركة، قبل أن يتقدم بأوراق ترشحه بشكل رسمي للجنة العليا للانتخابات.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، هو الآخر ترشحه للانتخابات الرئاسية، وتقدم بأوراقه اليوم الجمعة، آخر أيام تلقي طلبات الترشح، ليمثل حزب "تحيا تونس"، الذي أكد أمينه العام سليم العزابي، أنه هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقًا لقانون تنظيم الانتخابات يتوجب على الراغب في الترشح لمنصب الرئيس الحصول على تزكية من 10 نواب على الأقل أو تزكية 40 من رؤساء المجالس المحلية، أو تزكية 10000 من الناخبين من عشر دوائر مختلفة.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية التونسية:

1- يوسف الشاهد

ولد في 18 سبتمبر 1975، وهو رئيس الحكومة التونسية منذ 27 أغسطس 2016، شغل منصب وزير التنمية المحلية في حكومة الحبيب الصيد .

تم ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي. في 26 أغسطس 2016، وتم منحه الثقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب ليتولى رئاسة الحكومة.

2- عبدالكريم الزبيدي

ولد في 25 يونيو 1950، وهو طبيب وسياسي تونسي عين وزير الصحة في 2001، في حكومة محمد الغنوشي.

بعد الثورة التونسية، أصبح الزبيدي وزيرًا للدفاع خلفًا لرضا قريرة، وظل الزبيدي في نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي ثم في حكومة حمادي الجبالي وذلك حتى 13 مارس 2013، وفي 12 سبتمبر 2017، عينه يوسف الشاهد ثانية في منصب وزير الدفاع الوطني في حكومته .

يخوض وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، السباق الرئاسي كشخصية سياسية مستقلة رغم أنه يحظى بدعم عدد من الشخصيات السياسية والأحزاب الليبرالية وبينها "نداء تونس" و"آفاق تونس".

3- عبدالفتاح مورو

ولد 1 يونيو 1948، وهو محام وسياسي في التيار الإسلامي التونسي وأحد القادة التاريخيين لحركة النهضة، ويشغل منصب نائب رئيس البرلمان التونسي.

4- المنصف المرزوقي

ولد فى العام 1945، وهو أول رئيس للجمهورية بعد الثورة التونسية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، أنتخب بواسطة المجلس التأسيسي كرئيس مؤقت.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية السابقة مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفاز الأخير في السباق بنسبة 55.6 % في حين حصل المرزوقي على نسبة 44.3% من أصوات الناخبين.

قال المرزوقي إنه حصل على تزكيات برلمانية من بينها تزكيات من نواب فى حركة النهضة، مؤكدًا أنه يراهن على مليون و400 ألف تونسي صوتوا له خلال انتخابات 2014.

5-حمادي الجبالي

ولد في 1949 بمدينة سوسة، وهو سياسي ومهندس وصحفي تونسي، تولى منصب رئيس الوزراء حتى نهاية ولايته في مارس 2013، يعتبر الحمادي أحد أبرز قيادات حركة النهضة.

وتقدم الجبالي القيادي البارز السابق بحركة النهضة الإسلامية، أوراق ترشحه بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمرشح مستقل.

6- محمد عبو

ولد في 10 مايو 1966، هو محامي وسياسي تونسي وأمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شغل منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية، وكلف بالإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي بعد الثورة التونسية بين ديسمبر 2011 ويونيو 2012 .

أعلن حزب التيار الديمقراطي منذ مؤتمره الأخير ترشيح أمينه العام محمد عبو للانتخابات الرئاسية.

7- نبيل القروي

ولد فى 1 أغسطس 1966، وهو رجل أعمال ومالك قناة تلفزيونية، ويعتبر القروي ممثل حزب "قلب تونس"، وممثل جمعية خليل تونس الخيرية، وهو من مؤسسي حزب "نداء تونس" إلى جانب الرئيس الراحل السبسي.

أعلن نبيل القروي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية فى 27 يوليو مترشحًا عن حزب قلب تونس.

8- منجي الرحوي

يحمل شهادة الماجستير في "التصرف والمحاسبة"، وقد فاز في الانتخابات التشريعية 2014 بمقعد عن الوطنيين الديموقراطيين الموحد في دائرة جندوبة الانتخابية، ويعتبر من أبرز السياسيين ضمن الائتلاف اليساري للجبهة الشعبية.

تقدم الرحوي بإوراق ترشحه منذ اليوم الأول من فتح باب تلقي طلبات الترشح عن حزب الجبهة الشعبية.