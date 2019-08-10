 اليابان: صاروخا كوريا الشمالية لم يشكلا تهديدا للأمن القومي - بوابة الشروق
السبت 10 أغسطس 2019 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

اليابان: صاروخا كوريا الشمالية لم يشكلا تهديدا للأمن القومي

أ ش أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:27 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:27 ص

أعلنت الحكومة اليابانية أن الصاروخين الباليستيين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم السبت، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يشكلا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وذكرت الحكومة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أنه "لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة، مشيرةً إلى أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد".

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت، مقذوفين تعتقد أنهما صاروخان باليستيان باتجاه البحر الشرقي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك