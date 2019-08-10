18 قتيلا و14مفقودا جراء انهيار أرضي في الصين

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ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية، اليوم السبت، أن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي نجم عن إعصار ليكيما الذي ضرب الصين، بينما لا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين.

ووفقا لوكالة انباء الصين الجديدة( شينخوا)، شهدت منطقة يونججيا في مقاطعة تشجيانج انهيارات أرضية بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى بحيرة من المياه.

وعندما فاضت مياه هذه البحيرة، غمرت المياه مساحات كبيرة من قرية يانتان.

وفي وقت سابق، لم يتمكن 120 قرويا من التوجه إلى أماكن أمنة لأنهم حوصروا بالفعل بالمياه.

وذكرت "شينخوا" أن أكثر من مليون شخص تم نقلهم إلى أماكن آمنة.

وعرضت وسائل الإعلام الحكومية صورا للطرق التي غمرتها المياه، فضلا عن أبراج الكهرباء والأشجار التي سقطت.

كان الإعصار "ليكيما" المصحوب بأمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية، قد وصل إلى ساحل جنوب شرق الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ودفع الإعصار مكتب الأرصاد الجوية الصيني إلى إصدار تحذير باللون الأحمر، وهو أعلى درجات التحذير.

وفي شنغهاي، تم إغلاق العديد من المقاصد السياحية مثل المتاحف والحدائق، بحسب شينخوا.

كما تم إلغاء العديد من خدمات القطارات فائقة السرعة وأكثر من 100 رحلة جوية.

وقد ضرب الإعصار "ليكيما" بالفعل جنوب اليابان وتايوان، حيث لقى شخص واحد حتفه يوم الجمعة.