ثلاثي هجومي في تشكيل بيراميدز أمام بطل الكونغو بالكونفدرالية

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أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة إيتوال دو كونغو الكونغولي ضمن منافسات دور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستقام مساء اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – رجب بكار –علي جبر – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد «دونجا» – عبدالله السعيد – إبراهيم حسن

خط الهجوم: إسلام عيسى – جون أنطوي – إيريك تراوري

وعلى مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان – عبدالله بكري – عمر جابر – طارق طه – محمد فتحي – إبراهيم عادل – أحمد علي.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية برفقة المصري البورسعيدي بعد أن أنهى الموسم الماضي من الدوري الممتاز في المركز الثالث فيما جاء المصري في المركز الرابع.