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وزير الصحة الأمريكي يشيد بتجربة تايوان في مواجهة فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 11:16 ص

أشاد وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، بتجربة تايوان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتغلبها على تلك الجائحة.

وقال عازار - خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة تايوان، تساي إنج ون، اليوم الاثنين وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الولايات المتحدة الأمريكية تتشارك مع تايوان منذ أكثر من 20 عاما، بعلاقة جيدة في البحوث الطبية والصحية".

وأضاف أن "تجربة تايوان في مواجهة مرض سارس ساهمت في مساعدتنا لمواجهة كوفيد 19، كما أن مركز تايوان شارك بمعلومات ساهمت بالارتقاء عالميا بمواجهة كوفيد 19".

وذكر أن "واشنطن وقعت على بيان مع تايبيه، لتأكيد التعاون على المدى الطويل لمواجهة مختلف التحديات"، مؤكدا "سنستمر بالتعاون مع تايوان في مجالات عدة منها المختبرات المتطورة".

وتابع عازار "نحن وقفنا إلى جانب تايوان في عدد من الملفات"، داعيا إلى تشجيع تايوان على الانخراط في منظمة الصحة العالمية.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، قد بدأ زيارته إلى العاصمة التايوانية تايبيه في زيارة يعتقد أنها الأعلى مستوى من جانب مسئول أمريكي منذ أربعة عقود.

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