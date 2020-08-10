قالت زوجة غسان حصروتي، أحد المفقودين إثر انفجار بيروت، إن زوجها يعمل بالمرفأ منذ أكثر من 35 عامًا، وأنه من الممكن أن يكون على قيد الحياة.

وأضافت في لقائها مع برنامج التاسعة، المذاع عبر فضائية الأولى، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تلقت اتصالا تلفيونيًا من زوجها قبل الانفجار بساعات قليلة كما اعتاد ان يطمئنها على حاله، مشيرة أنها تفاجئت بالانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية.

وتابعت: «بعدها حاولنا الاتصال به لكن بلا أي استجابة، وتأكدنا أنه هو وأربعة من زملائه مفقودين، لكن الله كبير ونأمل أن يعود إلينا من جديد»، لافتًا أنه مر خمسة أيام دون أن تأتي أي أخبار عنه، ودون أي اكتراث من الحكومة اللبنانية.

كان نجل حصروتي، أكد أن الدولة اللبنانية تأخرت لمدة 40 ساعة في عملية الانقاذ، برغم أنه من المؤكد أن كثيرين كان سيتم إنقاذهم إذا تعاملت الحكومة بقدر الأزمة، مناشدًا بضرورة معرفة إذا كان المفقدون على قيد الحياة أم لا.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

