مصرع عجوز دهسًا أسفل عجلات القطار بالشرقية

لفظ عجوز، أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان المحلج، بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالشرقية.



وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "محمد.أ.ع.ال"، 80 سنة، عامل، مُقيم بقرية المشاعلة، التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار رقم 4406 المُتجه من محطة أبو كبير إلى فاقوس.



وتبين مصرع العامل حال عبوره قضبان السكة الحديد بالقرب من مزلقان المحلج، بدائرة مركز شرطة أبو كبير، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.