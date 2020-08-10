تحيي السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حفل أونلاين لفريق الروك الأمريكي "Filligar"، وذلك في إطار حرصها على الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُذاع الحفل مباشرة عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على "فيسبوك"، بمصر وتونس والجزائر في التوقيت، وفقاً لما أعلنه حساب السفارة.

It’s time for some music and entertainment! 🎵🎶 Watch an excessive rock dose via Facebook Live with Filligar Band TODAY... Posted by U.S. Embassy Cairo on Monday, August 10, 2020

وتأسست فرقة الروك البديلة الأمريكية "Filligar" عام 2000، وتتكون من 4 أعضاء، هم: كاثي جبسون عازف الكيبورد، وهو الملحن الحاصل على جائزة الأسد الذهبي لمهرجان كان "Cannes Gold Lion"، والإخوة جوني المغني الرئيسي للفرقة وعازف الجيتار، وتيدي عازف جيتار بيس الكهربائي، الذي أدى وصلة غنائية في مركز "لينكولن" أثناء تنصيب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبيتي ماثياس لاعب الدرامز.

وطرحت فرقة "Filligar"، ثمان ألبومات غنائية، من بينها "Hexagon" و"Near or Far"، وحصلت على إشادة من جمعية "American Songwriter"، والجمعية الأمريكية للملحنين والمؤلفين والناشرين "ASCAP".