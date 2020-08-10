الاستعانة بمروحيات في تنظيف آثار التسرب النفطي الهائل بسواحل موريشيوس

نشرت السلطات في موريشيوس، اليوم الاثنين، المروحيات للمساعدة في إزالة آثار التسرب النفطي الهائل من سفينة شحن تابعة لشركة "ناجاشيكي شيبينج" اليابانية، جنحت قبالة سواحل البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا للشركة، اليوم الاثنين، قالت فيه إنه تم إنشاء وصلة خرطوم مع السفينة وأن المروحيات ساعدت على نقل النفط، وتعين على طواقم التنظيف التعامل مع الطقس السيئ فيما هرعوا لوقف التسرب وسط حالة من القلق من إحتمال تفكك السفينة.

وقال كين اريان، المستشار الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتم سحب النفط من الماء ومن السفينة الجانحة والساحل، إلا أن الرياح القوية والأمواج تتسبب في تعقيد العمل.

وأضاف أريان "هذه أسوأ كارثة بيئية تشهدها موريشيوس".

وكانت السفينة "واكاشيو" جنحت الشهر الماضي قبالة سواحل الجزيرة السياحية الشهيرة شرق أفريقيا بالقرب من العديد من المحميات الطبيعية، لكنها بدأت الأسبوع الماضي فقط في تسريب النفط من شق في أحد صهاريجها.

ووفقا للشركة المالكة، فإن السفينة تنقل أربعة آلاف طن من النفط، وقد تسرب منها ما يتراوح بين 800 طن و ألف طن في البحر.