• وتأمين 30 ألف طن متري من دقيق القمح..



أطلع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون على المساعدات التي قرر البرنامج تقديمها إلى اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قوله عقب لقائه مع الرئيس عون في بيروت، إنه على تواصل دائم مع عدد من المسؤولين الدوليين من أجل توفير المساعدات اللازمة للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، لافتا إلى أن "البرنامج يوزع 150 ألف حصة غذائية للمتضررين تكفي لمدة شهر وتغطي 25 ألف شخص".



وقال: "خلال 10 أيام سيتم إرسال 17500 طن متري من الحبوب، وقد أبحرت البواخر التي تحمل هذه الكمية في اتجاه بيروت، كما سيتم تأمين 30 ألف طن متري من دقيق القمح توزع على المخابز اللبنانية لتأمين إنتاج الخبز"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



ولفت إلى أن "البرنامج سيرسل معدات وتجهيزات ومولدات بقيمة 30 مليون دولار بعد تنظيف بقعة من مرفأ بيروت لاستقبال السفن التي تنقل الحبوب من مختلف الأنواع. وستصل إلى بيروت خلال أيام مخازن مؤقتة توضع في المرفأ لتخزين الحبوب التي سترسل إلى بيروت".



وأوضح أن "البرنامج سيضاعف عدد اللبنانيين المستفيدين من خدمة الوضع النقدي التي تعطى شهريا، وسيزداد عدد المستفيدين من هذه الخدمة وذلك بمجموع 25 مليون دولار شهريا تساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني".