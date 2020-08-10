المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع هدم منزل مهاجم فلسطيني

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منعت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الجيش الإسرائيلي من هدم منزل عائلة فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي في قرية شمال الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام.

ويُزعم أن نظمي أبو بكر /49 عامًا/، أسقط صخرة خرسانية من فوق سطح منزله على الجنود خلال عملية في 12 مايو في قرية يعبد قرب مدينة جنين الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي، مما أسفر عن مقتل السيرجنت عميت بن يغيآل.

وكان الجيش أمر بهدم الشقة الواقعة في الطابق الثالث من منزل عائلة أبو بكر.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حكم المحكمة ووصفه بأنه حكم "بائس" وأنه "خطأ كبير".

واعتقل أبو بكر على يد قوات كوماندوز إسرائيلية خلال عملية بحث شارك فيها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة دامت نحو شهر بعد مقتل بن يغيآل.