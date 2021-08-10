استقالة حاكم نيويورك بعد نشر تقرير عن سوء سلوك جنسي

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو -اليوم الثلاثاء- استقالته من منصبه بعد تقرير من المدعي العام في المدينة خلص إلى أنه تحرش جنسيا بعدة نساء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

ووفقا للصحيفة فقد أدى التحقيق الذي صدر في 3 أغسطس إلى عزل كومو بشكل متزايد حتى عن حزبه، حيث طالبه كبار الديمقراطيين بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي.

ونقلت صحيفة عن كومو قوله إن استقالته ستصبح سارية المفعول في غضون 14 يومًا، وتأكيده أن أفضل طريقة هي التنحي وترك منصب.

وأفادت الصحيفة بأنه من المقرر أن تتولى كاثي هوشول، نائبة حاكم الولاية، منصب كومو، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب حاكمة لنيويورك.

يشار إلى أن هذا التقرير بمثابة انهيار لوضع كومو في الحياة السياسية، بما له من ماض سياسي حيث أنه نجل ماريو كومو الذي خدم ثلاث فترات في منصب حاكم نيويورك.

وكان كومو قد بدأ فترة ولايته الثالثة قبل عام عندما انتشر وباء كورونا، وكانت إحاطته اليومية التي ضمت بيانات عن الوباء، ومناشداته سكان نيويورك لاتخاذ الاحتياطات، أصبحت من البرامج التليفزيونية التي يجب مشاهدتها في جميع أنحاء البلاد، ودفعت شعبيته بعض الديمقراطيين إلى الأمل في اختيار الرئيس بايدن لتوليه منصب نائب الرئيس.