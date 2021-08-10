القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان تتسلم أسلحة حديثة على خلفية الوضع في أفغانستان

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية أن أحدث أنواع الأسلحة الصغيرة وقاذفات اللهب بعيدة المدى ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا" نُقلت إلى القاعد العسكرية الروسية في طاجيكستان.

وذكر بيان للمكتب المذكور اليوم الثلاثاء، أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان تسلمت أحدث بنادق كلاشينكوف الهجومية "أي كا - 12" ومسدسات "ياريجينا" وبنادق قنص الجيش الحديثة "أي إس في كا - أم" وقاذفات اللهب عالية المدى ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا"، مشيرا إلى أن الوحدات الروسية استخدمت جميع هذه الأسلحة خلال التدريبات المشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان مؤخرا على خلفية توتر الوضع في أفغانستان.

وكان قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية ألكسندر لابين أعلن - في وقت سابق اليوم - عن انتهاء التدريبات المشتركة، التي شارك فيها 2500 عسكري من روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان قرب حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وقال لابين: "لقد انهينا التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا الاتحادية، ولأول مرة يتم استخدام مجموعة مشتركة من القوات مع الاستخدام المكثف للطيران والاستطلاع والنيران وعمليات الإنزال على أساس الخبرة المكتسبة في الجمهورية العربية السورية".

وأشار إلى أن التدريبات أجريت على خلفية تفاقم الأوضاع في أفغانستان وخطر تسلل الجماعات الإرهابية المتطرفة إلى دول منطقة آسيا الوسطى.

وأضاف:" متأكد من أن الإجراءات المشتركة المستقبلية ستساعد في تقوية التعاون العسكري وحماية بلادنا من العدوان".