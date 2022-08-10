الشعبوية الإيطالية ميلوني تحاول تهدئة المخاوف قبل الانتخابات

سجلت رئيسة التيار اليميني المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني رسالة مصورة بثلاث لغات اليوم الأربعاء، في محاولة للتصدي للمخاوف لما قد يعنيه فوز انتخابي لـ(إخوان إيطاليا) للبلاد.

وفي الكلمات الثلاث التي جاءت بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية اليوم الأربعاء، اشتكت رئيسة إخوان إيطاليا من تصوير الصحافة الدولية لها على أنها تهديد للديمقراطية في إيطاليا وأوروبا والمجتمع الدولي.

وقالت في المقطع المصور الذي جرى إرساله للصحفيين الدوليين "إنني أرى أن فوز إخوان إيطاليا في انتخابات أيلول/سبتمبر سوف يعني كارثة حيث سوف يؤدي إلى منعطف استبدادي وإلى خروج إيطاليا من منطقة اليورو وغيرها من الترهات من هذا النوع".

وشددت ميلوني على أن "أيا من هذا ليس صحيحا".

وبحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتمتع حزب ميلوني بدعم يعادل الدعم المشترك لحزب الرابطة الذي يرأسه الشعبوي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا (إلى الأمام إيطاليا) الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.

وشكلت الأحزاب الثلاثة تحالفا للتنافس في انتخابات الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، بينما القوى السياسية في اليسار والوسط في حالة فوضى.