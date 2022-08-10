 روسيا تدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوروجيه النووية - بوابة الشروق
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روسيا تدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوروجيه النووية

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أغسطس 2022 - 12:43 م

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى تنظيم تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة "زابوروجيه" للطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأربعاء، إنه بدلا من تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في "زابوروجيه"، فإننا نحتاج أن نبدأ بتفتيش المحطة.

وأشارت إلى أن اجتماعا لمجلس الأمن الدولي سيعقد حول هذا الموضوع غدا الخميس بطلب من روسيا.

يذكر أنه في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن إدارة الأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة لم توافق على رحلة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى محطة "زابوروجيه" للطاقة النووية، ما سمح لكييف مرة أخرى بتنفيذ استفزازات في منطقة المحطة


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