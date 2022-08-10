سفارة الصين في لندن: لا يحق لأي دولة بما فيها بريطانيا التدخل في شؤون بكين

قالت السفارة الصينية في لندن، اليوم الأربعاء، إن بيان الخارجية البريطانية بشأن المناورات حول تايوان مرفوض، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي دولة بما فيها بريطانيا التدخل في شؤون الصين، وذلك بحسب ما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها.

واستدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني لإبلاغه احتجاج لندن على «سلوك بكين العدواني المتزايد» تجاه تايوان (الصين)، وذلك في أعقاب تنفيذ الجيش الصيني مناورات عسكرية ضخمة حول جزيرة تايوان.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، «فقد استدعت وزيرة الخارجية ليز تروس السفير الصيني لدى المملكة المتحدة تشنج تسيجانج بشأن سلوك بكين العدواني المتزايد تجاه تايوان».

وقالت تروس: «لقد رأينا سلوكا عدوانيا وخطابا متزايدا من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أن «المملكة المتحدة تحث الصين على حل أية خلافات بالطرق السلمية، بدون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الصيني اختتام مناورات عسكرية ضخمة نفذها حول تايوان (الصين)، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، لكنه تعهّد بمواصلة دوريات منتظمة قربها.