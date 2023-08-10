الدفع بفريق من الفنيين لإصلاح كسر بخطين مياه في طور سيناء

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم، لكسر في خطين مياه الشرب بمنطقتين مختلفتين مما أسفر عن غرق الشوارع بالمياه، ودفعت الوحدة المحلية بفريق من الفنيين لإصلاح الكسر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية، تلقت إخطارين بحدوث كسر في خط مياه الشرب بمنطقتين، إحداهما أمام منتدى الشباب بطريق الجبيل، والأخر أمام مبنى قرية الجبيل، وجرى الدفع بفريق من الفنيين فور تلقي بلاغ بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تعزيز فريق الفنيين التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعدات حفر لتسهيل مهمة الإصلاح، إضافة إلى الدفع بسيارات الكسح لإزالة تجمعات المياه الناتجة عن كسر.

وأكد أنه جار العمل على قدم وساق لإصلاح جميع الأعطال، ومن المقرر أن يجرى وردم أعمال الحفر التي حدثت نتيجة أعمال الإصلاح ورفع المخلفات، وتسوية الطرق وفتحها أمام حركة المرور، وسيجرى ضخ المياه عقب الإنهاء من أعمال الإصلاح.