دول غرب إفريقيا تستعد لتدخل محتمل في النيجر

وجهت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قادة جيوشها لوضع قوة تدخل "فورا" تحسبا لاحتمال إرسالها إلى النيجر، حسبما قال رئيس المجموعة.



وقال عمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقب قمة رؤساء دول المجموعة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن استعادة النظام الدستوري في خطر بعد الانقلاب العسكري في النيجر.



وأضاف أن المجتمع الدولي يبقي على "جميع الخيارات" مطروحة، لكن الأولوية لاستعادة النظام الدستوري هي للطرق السلمية.



ودعا تينوبو في وقت سابق في خطاب ختام القمة مجددا من أجل حل سلمي للصراع الذي يخوضه المجلس العسكري. وفي ذات الوقت أشار إلى أنه لم يتم استثناء أي خيار، بما في ذلك استخدام القوة. لكن هذا سيكون "ملاذا أخيرا".



وفي 26 يوليو، احتجز الحرس الرئاسي رئيس النيجر محمد بازوم، الذي انتخب في 2021، في قصره.