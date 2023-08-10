زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى الاستعداد بطريقة "هجومية" لحرب محتملة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية التابعة للحزب الحاكم، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن كيم شدد على أهمية وجود "جيش قوي" لتنفيذ استراتيجية اللجنة العسكرية المركزية التابعة للحزب الحاكم، ودعا إلى "تأمين وسائل ضربة أكثر قوة لتنفيذ مهمة ردع الحرب" و "تكثيف العمل لنشرهم في الوحدات للعمل بطريقة متحركة".

وأشارت يونهاب إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء تدريب سنوي مشترك الشهر الجاري.