تقرير : كولو مواني خيار محتمل لبايرن حال الفشل في التعاقد مع كين

ذكر تقرير إخباري أن المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني، يظل خيارا متاحا أمام بايرن ميونخ الألماني للتعاقد معه حال فشله في التعاقد مع هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي.

وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي بايرن ميونخ مازالوا يناقشون التعاقد مع مواني، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، ومن الممكن أن يصبح الخيار الثاني لهم.

ويعد كين الهدف الرئيسي لبايرن، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق مع مسؤولي توتنهام.

ويتبقى في عقد كين مع توتنهام عام واحد.

وذكرت تقارير أن بايرن قدم ثلاثة عروض لتوتنهام، ولكن تم رفضها، كما أن العرض الرابع البالغ 110 مليون يورو (120 مليون دولار) أقل مما يريده توتنهام.

ويرغب توتنهام في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) لكي يسمح لكين صاحب الـ30 عامًا بالرحيل عن الفريق.

وألمح كين أنه سيبقى مع توتنهام إذا لم يتم التوصل لقرار نهائي حتى موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الممكن أن يكون كولو مواني صاحب الـ22 عامًا مكلفا لبايرن ميونخ بعدما قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، كما أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضمه.

وكان اللاعب انتقل لفرانكفورت قادما من نيس في صفقة انتقال حر العام الماضي، بعقد يمتد حتى 2027.

كما يبحث بايرن أيضا عن الخيارات المتاحة في حراسة المرمى، خاصة بعد رحيل يان سومر وألكسندر نوبل عن الفريق، بالإضافة إلى أن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية تأجيل عودة مانويل نويل للعام المقبل، بعد إصابته بكسر في الساق بنهاية العام الماضي.

وقبل انطلاق منافسات الدوري الألماني بأسبوع لا يملك بايرن سوى حارس واحد جاهز ولديه خبرة هو سفين أولريش.

ومن بين المرشحين للانضمام لبايرن ميونخ ديفيد دي خيا، الذي انتهى تعاقده مع مانشستر يونايتد بعد أن قضى 12 عاما في أولد ترافورد، ومواطنه كيبا أريزابالاجا، حارس تشيلسي، والمغربي ياسين بونو، حارس أشبيلية، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس أياكس.