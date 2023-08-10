برشلونة يتطلع للدفاع عن لقب الدوري الإسباني

وسط توقعات كبيرة بانحصار المنافسة على اللقب مجددا بين برشلونة وريال مدريد، تنطلق غدا الجمعة فعاليات الموسم الجديد 2023 / 2024 للدوري الإسباني ، حيث يسعى برشلونة للدفاع عن اللقب، الذي أحرزه في الموسم الماضي لكنه ينتظر منافسة شرسة من ريال مدريد مع عدم استبعاد قدرة أتلتيكو مدريد على الدخول في دائرة المنافسة هذا الموسم.

وتوج برشلونة باللقب الموسم الماضي على عكس الكثير من التوقعات التي سبقت الموسم، في ظل فوز ريال مدريد بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسم 2021 / 2022 ، والتوقعات بأن يواصل أصحاب الرداء الأبيض هيمنتهم على الساحتين الإسبانية والأوروبية لعدة سنوات.

وكان اللقب في الموسم الماضي هو الأول لبرشلونة بعد ثلاثة مواسم سيطر فيها قطبا العاصمة الإسبانية ريال وأتلتيكو مدريد على لقب البطولة.

والآن يتطلع قطبا العاصمة، وخاصة الريال، إلى منافسة الفريق الكتالوني بقوة على اللقب.

وعلى عكس ما كان عليه الحال في مواسم عدة سابقة توج فيه برشلونة باللقب، لم يكن اعتماد الفريق الكتالوني على الأداء الهجومي بشكل هائل، وإنما يدين الفريق بشكل كبير في فوزه بلقب الموسم الماضي على قوة الأداء الدفاعي وتألق حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيجن.

واهتزت شباك الفريق 20 مرة فقط في 38 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي؛ ليحقق بهذا رقما قياسيا كأقل عدد من الأهداف تهتز بها شباك الفريق في موسم واحد به 38 مرحلة.

كما استعاد الفريق بعض قدراته الهجومية في الموسم الماضي، بعدما فقد جزءا كبيرا منها منذ رحيل نجمه الشهير الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعتمد برشلونة بشكل كبير في أدائه الهجومي بالموسم الماضي على نجمه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي انتقل للفريق في الصيف الماضي بعد تاريخ حافل مع بايرن ميونخ الألماني.

وحسم برشلونة لقب الدوري في الموسم الماضي بفارق عشر نقاط أمام الريال و11 نقطة أمام أتلتيكو، ولكنه يتوقع هذا الموسم منافسة أقوى من قطبي العاصمة، علما بأن الفرق الثلاثة احتكرت لقب الدوري الإسباني على مدار المواسم الـ19 الماضية، وكان آخر فريق بخلاف هذا الثلاثي توج بلقب المسابقة هو بلنسية في موسم 2003 / 2004 .

والأكثر من هذا أن الفرق الثلاثة احتكرت المراكز الثلاثة الأولى في جدول الدوري الإسباني منذ موسم 2012 / 2013.

وعندما يخوض برشلونة والريال فعاليات الموسم الجديد، ستشهد صفوف كل منهما تغييرات ملحوظة عن الموسم الماضي.

وعلى سبيل المثال، سيفتقد برشلونة عددا من الوجوه التي لعبت دورا كبيرا في تفوقه لعدة مواسم سابقة حيث رحل سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي، وكان زميلهما جيرارد بيكيه أعلن في أواخر العام الماضي اعتزاله اللعب.

وتعاقد النادي الكتالوني مع أكثر من لاعب في فترة الانتقالات الحالية هذا الصيف، وكان في مقدمتهم الألماني إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي المقابل، رحل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن صفوف الريال هذا الصيف إلى الدوري السعودي بعد سنوات طويلة من السطوع في صفوف الريال، ولكن النادي الملكي تعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يعتبر أحد أبرز النجوم الواعدة في ملاعب الساحرة المستديرة حاليا.

كما يملك الفريقان مجموعة متميزة من اللاعبين، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في المواسم الأخيرة؛ مثل جافي وبيدري وأنسو فاتي وفرنكي دي يونج في برشلونة وفينيسيوس جونيور في الريال.

ولا تخلو صفوف أتلتيكو من النجوم البارزين، الذين يمكنهم قيادة الفريق للمنافسة القوية، ويأتي في مقدمتهم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أحد أبرز نجوم الدوري الإسباني في الموسم الماضي حيث سجل لفريقه 15 هدفا وصنع 16 هدفا لزملائه في الدوري الإسباني.

وإلى جانب الفرق الثلاثة المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، يتكون هناك عدة فرق مرشحة للمنافسة على المراكز التالية؛ مثل ريال سوسييداد وفياريال وريال بيتيس وأشبيلية إضافة لرغبة بلنسية في العودة بقوة لدائرة المنافسة على المراكز الأولى.

ويستهل برشلونة رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة في ضيافة خيتافي يوم الأحد المقبل، بينما يبدأ الريال مسيرته في المسابقة هذا الموسم بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو بعد غد السبت، ويختتم أتلتيكو مدريد فعاليات المرحلة الأولى يوم الاثنين المقبل بمواجهة غرناطة العائد لدوري الدرجة الأولى.

ويفتتح ألميريا فعاليات المرحلة الأولى بمواجهة رايو فاليكانو غدا الجمعة، وتليها مباراة أشبيلية مع بلنسية، والتي تعتبر أبرز مباريات هذه الجولة.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي ستا فيجو مع أوساسونا ولاس بالماس مع ريال مايوركا بعد غد السبت، وريال سوسييداد مع جيرونا وفياريال مع ريال بيتيس يوم الأحد وقادش مع ديبورتيفو ألافيس يوم الاثنين المقبل.