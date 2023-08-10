المنيا: فحص 1481 حالة خلال قافلة طبية في قرية مرزوق بمطاي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصاً على الاهتمام بصحة المواطنين.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاي خلال يومي 7 و8 من أغسطس الجاري.

وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1481 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن فعاليات القافلة شملت 8 عيادات متنقلة حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 253 حالة جراحة، و395 حالة أطفال، و231 باطنة، و64 نساء، و66 أسنان، و223 جلدية، و52 تنظيم أسرة، و84 رمد، و113 أنف وأذن.

وكشف عن إجراء 116 تحليلا مختلفا، و4 حالات أشعة سينية و100 كشف مبكر للضغط والسكر، وإجراء عملية خلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 27 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحى استفاد منها 106 مترددين.