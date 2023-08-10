وفاة 36 شخصا على الأقل في حرائق غابات بجزيرة ماوي في هاواي

أعلنت مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني عن وفاة 36 شخصا على الأقل في حرائق غابات بجزيرة ماوي.

وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء: "فيما تتواصل جهود الإطفاء، تم اكتشاف إجمالي 26 وفاة اليوم وسط حريق نشط في لاهينا. ولا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق أمس، قال عمدة جزيرة ماوي، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم.

ووصف شهود العيان مشاهد مروعة في بلدة لاهينا الساحلية الأكثر تضررا، وهي وجهة سياحية خلابة للسياح الذين يزورون الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ. وقفز الأشخاص في مياه البحر فرارا من ألسنة اللهب التي كانت تنتشر بشكل سريع.

وأفاد مسئولون بدمار المئات من المباني في منطقة وسط البلدة التاريخية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في ماوي وبيج آيلاند.