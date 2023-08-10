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ديمبيلي يستعد للخضوع للكشف الطبي في باريس

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 3:59 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 4:20 ص

يستعد اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة لإجراء الفحص الطبي غدًا تمهيدًا لإتمام عملية انتقاله لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

واتفق ديمبيلي في وقت سابق مع باريس سان جيرمان على عقد لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد أن اتخذ قرار بالرحيل عن برشلونة هذا الصيف.

ومن المنتظر أن يحصل برشلونة على ما يقارب من 25 مليون يورو من تلك العملية التي ستكلف باريس سان جيرمان 50 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي.

ووفقاً لشبكة راديو مونت كارلو، فإن ديمبيلي سيخضع للفحوصات الطبية غدًا في باريس تمهيدًا للإنتقال لبطل فرنسا. يذكر أن تعاقد ديمبيلي رفقة برشلونة سينتهي مع نهاية صيف عام 2024.


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