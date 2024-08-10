حماس عن جريمة قصف المصلين: مجازر الاحتلال تهدف للتهجير إلى خارج غزة

قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، تعقيبًا على جريمة الفجر في مدرسة التابعين بحي الدرج، إن جريمة جديدة تتلو مئات الجرائم التي يستهدف فيها الاحتلال بإجرامه وبطشه الشعب الفلسطيني بهدف التهجير القسري من غزة إلى خارج غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم السبت، أن هذه الجريمة النكراء تؤكد مجددًا للقاصي والداني أن الاحتلال ماضٍ في قتل وتدمير وإبادة الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم جميعًا، في حين أن العالم ساكت عاجز عن فعل شيء.

وتابع: «للأسف الشديد كأن الكل يتفرج وينتظر ويتوسل لهذا المجرم القاتل الفاشي نتنياهو وجيشه الإجرامي وحكومته الفاشية، ينظرون إليه وهو يفعل ما يشاء».

واستكمل: «جريمة ناجازاكي التي كانت ذكراها قبل يومين تؤكد للعالم أنه ما لم يوضع حد لهؤلاء المجرمين ويضرب على أيديهم فستكون البشرية أمام مجازر ومآسٍ كبيرة».

وشدد على أن الاحتلال أخذ الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية الشريكة في هذا العدوان والحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تصمت وتدفع الأموال وتزود إسرائيل بالطائرات والمعدات العسكرية، وتنظر بعين الرضا لهذا القتل وهذا العدوان، ولم تحرك ساكنًا لكل هذه الجرائم.

وصرح الحية: «العالم أمام حقيقة واضحة، أن العدو الصهيوني لم يعد يجدي معه لا النقاش ولا الحوارات لا القرارات، هذا العدو يحتاج إلى إدارة دولية، ويحتاج لإدارة عربية حقيقية تتجسد فيها النخوة العربية والإسلامية».

وارتكب جيش الاحتلال، مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأضاف: «من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن».