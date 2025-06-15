إصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية على شمال إسرائيل

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أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط خمس إصابات على الأقل نتيجة سقوط صواريخ إيرانية في منطقة حيفا.

وقال الإسعاف إن هناك إصابة خطيرة وخمس إصابات طفيفة في الجليل الغربي جراء سقوط الصواريخ على شمالي إسرائيل.

بدورها، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تقرير أولي بشأن إصابة خطيرة نتيجة سقوط صاروخ في مدينة طمرة بالجليل الغربي.

وبدأت إيران شن موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل، ضمن معركة حامية بين الجانبين.

وقال التلفزيون الإيراني، إن القوات الجوية للحرس الثوري تشن هجومًا مركبًا على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيرات.

يأتي هذا فيما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة للجيش، بانطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل.

وصعَّدت إسرائيل اليوم من ضرباتها على إيران، فيما أدخلت الحرب إلى نقطة تحول بعد هجوم على منشآت غازية، وهو ما حذرت منه طهران وتوعد برد مماثل عليه.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.