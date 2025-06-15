مقتل 100 شخص على الأقل على يد مسلحين في نيجيريا

أعلنت منظمة حقوقية أن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا على يد مسلحين في شمال وسط نيجيريا.

وقع الهجوم بين ليل الجمعة وساعات الصباح الباكر من اليوم السبت في منطقة يليواتا، وهي إحدى بلدات منطقة جومـا في الولاية، بحسب ما أفادت به منظمة حقوقية في منشور على فيسبوك.

وأضافت المنظمة أن عشرات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، في حين أصيب المئات ويعانون من نقص في الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت منظمة العفو الدولية: "تم حبس العديد من العائلات داخل غرف نومها وأُضرمت النار فيها. لقد احترقت جثث كثيرة إلى درجة يصعب معها التعرف عليها".

وأكد أوديمي إدت، المتحدث باسم شرطة ولاية بينو، وقوع الهجوم في منطقة يليواتا، لكنه لم يذكر عدد القتلى.

ورغم عدم وضوح الجهة المسؤولة عن عمليات القتل، فإن مثل هذه الهجمات شائعة في شمالى نيجيريا، حيث تندلع مواجهات متكررة بين الرعاة والمزارعين المحليين بسبب النزاع على الموارد المحدودة من الأراضي والمياه.