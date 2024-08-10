قائد كبير بالحرس الثوري: سننفذ خامنئي بإنزال عقاب قاس بإسرائيل

قال القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني الجنرال علي فدوي، إنهم سينفذون أمر المرشد آية الله علي خامنئي بإنزال عقاب قاس بإسرائيل بسبب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن فدوي قوله: «أوامر الزعيم الأعلى التي تخص إنزال عقاب قاس بإسرائيل ثأرا لدم الشهيد إسماعيل هنية واضحة وصريحة... وستُنفذ بأفضل صورة ممكنة»، وفق وكالة رويترز.

وعندما طلب الصحفيون من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الرد على تصريحات فدوي، قال إن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن إسرائيل بموارد وفيرة في المنطقة.

وأضاف: «عندما نسمع خطابا مثل هذا يتعين علينا أن نأخذه على محمل الجد وهذا ما نفعله».

من جهتها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في وقت لاحق، إن رد طهران على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بالجهود الرامية إلى التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعندما سئلت البعثة عما إذا كانت إيران قد تؤجل ردها إلى ما بعد محادثات وقف إطلاق النار في غزة والمقررة الأسبوع المقبل، قالت: «نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل».

وأضافت البعثة الإيرانية: «أولويتنا هي إرساء وقف دائم لإطلاق النار في غزة وأي اتفاق تقبله حماس سنعترف به أيضا».

وتابعت: «لقد انتهك النظام الإسرائيلي أمننا القومي وسيادتنا من خلال عمله الإرهابي الأخير. لدينا الحق المشروع في الدفاع عن النفس وهي مسألة لا علاقة لها على الإطلاق بوقف إطلاق النار في غزة».