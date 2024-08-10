أعلنت مؤسسات حقوقية ومنظمات شعبية، تنظيم مسيرات في العديد من المدن الأمريكية، اليوم السبت، رفضا للمجازر الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

ووجهت المؤسسات دعوات عديدة، للخروج في مسيرات وفعاليات احتجاجية على استمرار المجازر، وعدم ممارسة الإدارة الأميركية ضغوطا كافية على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للمجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، والتي أدت الى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.