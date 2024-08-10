هيئة سلامة الغذاء: رصدنا بنا مغشوشا في الأسواق مخالف للمواصفات والتركيبة

كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن رصد الهيئة حالات غش في بعض المنتجات الغذائية، منها البن، نظرًا لارتفاع حجم استهلاكه في مصر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر قناة «الحياة»، مساء الجمعة، إلى سحب الهيئة عينات من بعض نقاط البيع وثبوت مخالفتها للمواصفات والتركيبة.

وأضاف أن الهيئة تراقب المنتج النهائي قبل التحضير، مثل القهوة داخل العبوات وغيرها من السلع المتاحة للبيع على الأرفف أمام المستهلك، موضحا أنه لا يمكن الحكم على جودته بعد التحضير.

ونوه بأن دور الهيئة يتمثل في مراقبة الواردات الغذائية على الحدود، إلى جانب مراقبة المنشآت الغذائية التي تنتج السلع المحلية المتداولة في السوق، مؤكدًا أن الرقابة مزدوجة على الصانع المحلي والواردات.

وأوضح أن بعض المنتجات المغشوشة تتسرب من مصانع خارج المنظومة الرقابية.

وأشار إلى أن قلة وعي بعض المستهلكين بشراء منتجات غير معروفة المصدر تشجع هؤلاء المخالفين على الاستمرار في عملهم غير القانوني، لا سيما وأنها غالبا ما تباع في محال التجزئة الصغيرة.