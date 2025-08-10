أمريكا: جناح طائرة تابعة لشركة دلتا أير لاينز يصطدم بطائرة فارغة في مطار أتلانتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة طيران دلتا إيرلاينز، إن طائرة تابعة لها اصطدمت بطائرة أخرى أثناء دفعها للخلف من البوابة صباح اليوم الأحد في مطار أتلانتا.

وأفادت شركة دلتا في بيان موجز مكتوب لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن جناح الطائرة "اصطدم حسب ما تردد" بطائرة فارغة.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة من أتلانتا إلى مدينة جواتيمالا سيتي، بحسب موقع فلايت أوير المتخصص في تتبع أعطال الرحلات الجوية.

وتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد حدوث تأخير.

وكان على متن الطائرة التجارية 192 راكبا، وطياران، وأربعة مضيفين جويين.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لما أعلنته شركة دلتا، التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها.

ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية عن الحادث.