 استشهاد 6 فلسطينيين بينهم منتظرو مساعدات جراء استهداف إسرائيلي - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 10:15 ص القاهرة
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم منتظرو مساعدات جراء استهداف إسرائيلي

الأناضول
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:04 ص

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأحد، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مدنيين، بينهم منتظرو مساعدات، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكابها ضد الفلسطينيين في القطاع منذ 22 شهرا، وفق ما أفادت به للأناضول مصادر طبية للأناضول.

وقالت المصادر إن 4 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف استهدف تجمعا للمدنيين في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وفي وسط غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون إثر قصف استهدف تجمعا للمواطنين في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

