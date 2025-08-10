 الرئيس الإيراني: الجرائم الإسرائيلية في غزة تخالف المواثيق والقوانين الدولية - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 11:55 ص القاهرة
الرئيس الإيراني: الجرائم الإسرائيلية في غزة تخالف المواثيق والقوانين الدولية

طهران - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:49 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 11:49 ص

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة يخالف جميع المواثيق والقوانين الدولية، لافتا إلى أن الدول الغربية التي تدعي حقوق الإنسان وصفت تلك الجرائم بأنها "كانت للدفاع عن النفس.

وقال بزشكيان، في كلمة أوردتها قناة "العالم" الإيرانية اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال وداعميه لا يملكون دينا ولا حرية، ويمارسون الجرائم بحق النساء وأطفال غزة، ثم يتحدثون عن السلام وحقوق الإنسان.

وأضاف أن التضليل الإعلامي الذي تمارسه إسرائيل لكسب تعاطف العالم حول تحرير الأسرى، لم يذكر السبب في غلق طرق وصول الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني، متسائلا عن دور المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في حل تلك الأزمة.

وأشاد بزشكيان، بتضحيات وبطولات أبناء الشعب الإيراني في مواجهة مؤامرات الأعداء، الذين وضعوا خططا معقدة لعرقلة صمود وتقدم هذا الشعب.

