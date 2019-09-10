غرفة الاتصالات: البنية التحتية تحتاج تطوير لتحسين خدمة الإنترنت

قال حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مما لاشك فيه أن مستوى خدمة الانترنت في مصر لو تم قياسها إجمالًا غير مرضية للمواطنين، وتحتاج لمجهودات كبيرة؛ لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور حتى تساوي القيمة التي يتم دفعها، على حد قوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن البنية التحتية والأساسية تحتاج إلى تطوير وهذا يتطلب مجهود ووقت، متابعًا: «نحتاج أجهزة لتحسين خدمة الاتصالات؛ لتطوير الأداء التكنولوجي والمركبات والتجهيزات في بعض المحطات للارتفاع بمستوى خدمة الانترنت».

وعن مقارنة سرعة الإنترنت في مصر ببعض دول العالم، تابع: «نستهدف الارتفاع في والارتقاء بخدمة تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن مقارنة سرعة الانترنت بأفضل دول في العالم لأن هنا فروق في البنية الأساسية والتحتية، ونحتاج لاستثمارات ضخمة في هذا المجال، والتي إذا توافرت تتطور الخدمة بشكل كبير جدًا خلال سنتين».

وأوضح أن هناك حلول إلى جانب تطوير البنية التحتية والأساسية، ومنها زيادة سرعات الإنترنت في بعض المناطق خاصة المزدحمة، مضيفًا: «ما يتردد عن عدم تزويد بعض شبكات الاتصالات بدعم للخدمة، غير صحيح ولكن الشركات تجد صعوبة في استخراج التصاريح لإقامة محطات بث وتدعيم في بعض المناطق».

