إطلاق الدورة الثانية من «كرافيتي إيجيبت» في أكتوبر المقبل

تنظم غرفة الصناعات اليدوية، والمجلس التصديري للحرف اليدوية، وشركة سمارت بيس الدورة الثانية من كرافيتي إيجيبت في الفترة من ١٨ إلى ٢٦ أكتوبر المقبل.

تأتي هذه الدورة بعد نجاح دورته الأولى أكتوبر الماضي، وهي الفكرة التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا باعتبارها أهم الصناعات الحيوية والواعدة وتجد الدعم من السادة الوزراء وجميع المسؤولين، وكان المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وزيري التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي.

وكانت الدورة الأولى قد شهدت توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة الصناعات اليدوية من جانب وبعض الدول الأجنبية من جانب آخر، كما شهد المعرض إبرام عدد من الصفقات لشراء المنتجات اليدوية المصرية مباشرة من أصحاب الحرف المختلفة.

شارك في الدورة الأولى أكثر من ١٠٠ من الفنانين والشركات ومعارض الصناعات اليدوية في مجالات مختلفة كالزجاج، الحلي، الأزياء، الأعمال الخشبية، الخزف والفخار، السجاد اليدوي والكليم، منتجات الصحة والجمال، الأغذية والأطعمة المنزلية، مفروشات ومستلزمات المنزل، أعمال النحاس.