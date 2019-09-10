استطلاع: الحزب الليبرالي الكندي يتقدم بفارق ضئيل على المحافظين قبل شهر من الإنتخابات

كشف استطلاع جديد للرأي اليوم الثلاثاء عن تقدم الحزب الليبرالي الحاكم في كندا بفارق ضئيل عن حزب المحافظين المعارض قبل شهر من الإنتخابات الفيدرالية، مشيرا إلى أن التقدم كان كبيرا بشكل خاص في مقاطعة أونتاريو.

واستطلعت مؤسسة "ماينستري ريسيرش" 1876 كنديا خلال عطلة نهاية الأسبوع ووجدت أن الحزب الليبرالي بزعامة جستن ترودو يحظى بتأييد 37.5 في المائة من الناخبين الذيت حسموا قرارهم والمترددين مقابل 34 في المائة لحزب المحافظين بقيدة آندرو شير. وجاء حزب الخضر في المرتبة الثالثة بدعم من 10.8 في المائة من الناخبين في حين احتل الحزب الديموقراطي الجديد المرتبة الرابعة (8.4 في المائة) وحزب الشعب في المرتبة الخامسة (4.6 في المائة). وفي الوقت نفسه، حصلت الكتلة الكيبيكية على تأييد 15.5 في المائة من الناخبين في كيبيك.

وفي أونتاريو حيث يتزايد السخط من حكومة المحافظين، حظي الليبراليون بدعم 45.3 في المائة من الناخبين مقارنة بـ 30.4 في المائة للمحافظين، و10.1 في المائة للحزب الأخضر و 7.5 في المائة للحزب الديمقراطي الجديد.

وقدم الليبراليون أيضا أداء جيدا في مقاطعات كندا الأطلسية بنسبة (49.1 في المائة) والكتلة الكيبيكية (40.3 في المائة). وكان المحافظون، في الوقت نفسه، الخيار الأول في ألبرتا كالعادة بنسبة (63 في المائة) ومقاطعتي سسكاتشوين ومانيتوبا (50.8 في المائة).

وقال كيتو ماجي، الرئيس التنفيذي لشركة ماينستريت للأبحاث ورئيسها التنفيذي في بيان "هذه أخبار سيئة لأندرو شير والمحافظين حيث تجاوز الليبراليون علامة 40 في المائة في المحيط الأطلسي في كندا، وكيبيك ، وأونتاريو". "إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن الليبراليين سيفوزون بأغلبية مريحة. إن العزاء بالنسبة للأحزاب الأخرى هو أن الانتخابات لن تجرى اليوم وأنهم سيحصلون على فترة كاملة لإعادة تنظيم صفوفهم".

وفي حين يبدو أن الليبراليين يتقدمون مبكرا قبل البداية الرسمية للحملة الفيدرالية، وجد الاستطلاع أن هناك مجال لتحسين أداء حزب المحافظين.