رامي صبري يطرح كليب أغنية «وبقابل ناس»

يطرح الفنان رامي صبري، اليوم الثلاثاء، كليب أغنية "وبقابل ناس"، والذي قام بتصويره مع المخرج هادي الباجوري.

والأغنية ضمن أغنيات أحدث ألبوماته "فارق معاك"، وهي كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هي ( بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، وقولت اللى عندى، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكايةحبنا، وبتهتمى، وفارق معاك).

وتعاون صبري فيه مع مجموعة من الشعراء منهم ،أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، والملحنين عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، وتوزيع جلال الحمداوى، وتميم، وطارق توكل.

وقدم صبري خلال الألبوم عددا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتي "وعجبى"، و"فارق معاك".