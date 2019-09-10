 رامي صبري يطرح كليب أغنية «وبقابل ناس» - بوابة الشروق
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

رامي صبري يطرح كليب أغنية «وبقابل ناس»

إيمان محمود
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 9:53 م

يطرح الفنان رامي صبري، اليوم الثلاثاء، كليب أغنية "وبقابل ناس"، والذي قام بتصويره مع المخرج هادي الباجوري.

والأغنية ضمن أغنيات أحدث ألبوماته "فارق معاك"، وهي كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل.

ويضم الألبوم 12 أغنية، هي ( بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنسانى، وقولت اللى عندى، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكايةحبنا، وبتهتمى، وفارق معاك).

وتعاون صبري فيه مع مجموعة من الشعراء منهم ،أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، والملحنين عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، وتوزيع جلال الحمداوى، وتميم، وطارق توكل.

وقدم صبري خلال الألبوم عددا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتي "وعجبى"، و"فارق معاك".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك