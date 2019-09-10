وكيل «أوقاف الإسكندرية» يوجه قافلة للحديث عن المواطنة

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مساء أمس الاثنين، قافلة دعوية للحديث عن "وثيقة المدينة في تأسيس المواطنة".

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة، إن وثيقة المدينة أول دستور مدني في التاريخ البشري تم كتابته بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدة على التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع: "الحق تبارك وتعالي لم ينهنا عن التعامل مع غير المسلمين (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، بل حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء غير المسلم (ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا خصمه يوم القيامة)".