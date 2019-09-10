روسيا تؤكد سعيها للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء في بيان على موقعها إن روسيا واثقة من نجاح التعاون المستقبلي مع المملكة العربية السعودية.

ونقلت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله بعد اجتماع مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "نسعى إلى تطوير التعاون الثنائي".

وأوضح بيان الوزارة أن نوفاك ناقش مع الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع الذي عقد في جدة التعاون الروسي السعودي، والتعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك)

وقال الأمير عبد العزيز خلال الاجتماع إنه يآمل في استمرار التعاون النفطي بين البلدين، بما في ذلك التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بناء على الأساس الذي وضعه الوزير خالد الفالح، وذلك وفقا لمقطع فيديو لقناة

"روسيا 24 " الرسمية والذي نشرته وزارة الطاقة الروسية على موقعها.