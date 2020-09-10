توجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بالشكر للسيدة صفية إبراهيم أبو العزم، بطلة واقعة قطار المنصورة، قائلًا إنه ستوجه إلى منزلها ويشكرها بنفسه.



وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنها مثال للمصريات المحترمات الأصيلات، مشيرًا إلى أنها رفضت الإهانة لمن هو في مقام ابنها.



وأشار إلى أن شكر السيدة عما بدر منها أقل ما تستحقه من تكريم، متابعًا: «يكفي أن كل المصريين يحتفلون بها ويشكرونها، وما فعلته في القطار لم يفعله الكمسري الذي بدر عنه كلام لا يليق».



وجدد وزير النقل والمواصلات اعتذاره لكل القوات المسلحة وجمهور هيئة السكك الحديد، مؤكدًا أنه «يعمل على عدم تكرار هذه الوقائع مرة أخرى».



وتابع: «نطهر ونطور أنفسنا ونفعل المستحيل لتطوير العنصر البشري في السكة الحديد نهتم به ونمنحه دورات ونرفع من مستواه المعنوي والمادي»، مختتمًا: «مفيش مكان بيننا إلا للشرفاء والمنضبطين».



وأصدرت وزارة النقل، بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة-القاهرة يوم 9/9/2020.



وأكدت وزارة النقل، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.





