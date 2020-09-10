مؤتمر صحفي لوزراء الصحة والتعليم والإعلام للاعلان عن خطة الدولة لمواجهة كورونا

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تعقد وزارة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام.

وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف، وبعض أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويعقد المؤتمر الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020، الساعة العاشرة صباحا، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية) 1 شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.