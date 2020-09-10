الرئيس اللبناني يرجح وجود عملا تخريبيا في الحريق الجديد بمرفأ بيروت

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن الحريق الذي شبّ ،اليوم الخميس، في مرفأ العاصمة بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

وأضاف عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، أنه في كل الأحوال لابد من معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري

وأردف الرئيس اللبناني أنه لم يعد من المقبول أن تقع أخطاء تؤدي إلى حريق من هذا القبيل، لاسيما بعد وقوع الانفجار الهائل في أغسطس الماضي.

وأكد عون أن العمل اليوم "يجب أن ينصبّ على دراسة الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل".

ووجه الرئيس اللبناني التحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي بذلوها اليوم لمحاصرة الحريق وإطفائه.

واندلع حريقان في مرفأ بيروت، مطلقين دخانا كثيفا في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

وسادت حالة من الهلع تسود المنطقة القريبة من المرفأ بين المواطنين، عقب مشاهدتهم لسحابة الدخان الناجمة عن الحريق.

من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات إطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده".