تايلاند تنتهج خطة جديدة للسماح بفتح حدودها مع بعض الدول

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن هيئة السياحة في تايلاند، تنتهج خطة للسماح للأجانب القادمين من الدول التي تنخفض فيها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، بزيارة البلاد بدون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن الخطة الجديدة تأتي في محاولة لإنقاذ قطاع السياحة المتعثر في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وسوف يستهدف قرار التراجع عن الخضوع للحجر الصحي، المسافرين الآسيويين الذين عادة ما لا يبقوا في البلاد لأكثر من أسبوعين، بحسب ما ذكرته صحيفة "خاوسود" نقلا عن يوتهاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة في تايلاند.

وقال يوتهاساك للصحيفة إن المقترح سيحتاج إلى موافقة الحكومة وإجراء مفاوضات مع الدول المُستهدفة بموجب الخطة.

وتدرس تايلاند، وهي واحدة من أكثر الاقتصادات التي تعتمد على السياحة في آسيا، العديد من الخطط لإعادة فتح حدودها أمام بعض الزائرين.