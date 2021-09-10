استطاع النجم الاستثنائي ليونيل ميسي مهاجم منتخب الأرجنتين، أن يسجل اسمه بأحرف من ذهب في صفحة جديدة من تاريخ كرة القدم، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفاً، بالهاتريك الذي سجله قبل قليل في شباك بوليفيا، ليحطم رقم البرازيلي بيليه الذي سجل 77 هدفاً بقميص منتخب السامبا.

وأصبح قائد التانجو هو الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم بقارة أمريكا الجنوبية، بعدما رفع رصيده إلى 26 هدفا، ليتفوق على زميله السابق لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي بفارق هدف.

ورفع ميسي رصيده أيضاً إلى 751 هدفا في جميع المسابقات، خلال 932 مباراة، كما قدم 315 أسيست لزملائه، ووصل نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهاتريك السابع بقميص منتخب بلاده كأول لاعب يحدث ذلك، والـ 55 في مسيرته الاحترافية بشكل عام.