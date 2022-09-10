أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف اليوم السبت أن القوات الروسية تنسحب من مناطق رئيسية بإقليم خاركيف ومن بينها مدينة ايزيوم الاستراتيجية المهمة .



يأتي ذلك بسبب ضغط الهجمات الأوكرانية المضادة على القوات الروسية في شرق أوكرانيا.



كما صرح كوناشينكوف بأن من المنتظر سحب القوات الروسية من مدينة بالاكليا التي كان الأوكرانيون أعلنوا عن استعادتها في الأسبوع الماضي.



وقالت وزارة الدفاع إن الغرض من إعادة تجميع القوات هو تعزيز الوحدات الموجودة في إقليم دونيتسك المجاور.



كان الجانب الأوكراني أعلن في وقت سابق من اليوم أنه حقق مكاسب كبيرة في خاركيف.



وكان جهاز الاستخبارات المحلية "إس بي يو" نشر اليوم على موقع تليجرام صورا تظهر وحدات أوكرانية في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية والتي كانت محتلة حتى ذلك الوقت من جانب القوات الروسية.



وحسب تقرير حديث للاستخبارات البريطانية، تقدمت بعض القوات الأوكرانية لمسافة "وصلت إلى 50 كيلومترا داخل أراض كانت تحتفظ بها روسيا في وقت سابق" في جنوب إقليم خاركيف.



وأضافت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية وقعت تحت ضغوط على كلا الجانبين الشمالي والجنوبي للصراع.



كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء أمس الجمعة أن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وتدور رحى الحرب في أوكرانيا منذ الغزو الروسي للجمهورية السوفيتية السابقة في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تم تزويد بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات من دول غربية.