لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 11 بجروح، في حادث اصطدام بين قطار ركاب وآخر بضائع في وسط كرواتيا.



وقال مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس"، إن الحادث وقع في الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، قرب مدينة نوفسكا الواقعة على مسافة 100 كيلومتر جنوب شرق زغرب، على ما أوردت وزارة الداخلية في بيان.



وقال رئيس الوزراء، أندري بلينكوفيتش، للصحفيين، السبت، من موقع الحادث: "بحسب المعلومات المتوافرة حاليا، قتل 3 أشخاص وأصيب 11 بجروح ونقلوا إلى المستشفى".



وأضاف أنه ليس هناك أي إصابات تعرض الحياة للخطر بين الجرحى الذين يحمل بعضهم جنسيات أجنبية.



من جهته، قال مسؤول في الصليب الأحمر لوكالة الأنباء الرسمية، إن هناك 8 أجانب بين الجرحى وهم على الأرجح مهاجرون غير قانونيين، بحسب أسوشيتدبرس.



وذكر مستشفى في نوفا غراديسكا في محيط موقع الحادث أن عائلة إيرانية من 5 أفراد نقلت إليه.



ولا يزال سبب الحادث مجهولا.



ووقع الحادث وفق بلينكوفتش حين اصطدم قطار ركاب يسير على خط محلي بقطار بضائع متوقفا.