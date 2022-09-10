أعلن اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، ضم رياضة الباركور لمسابقاته الرسمية على أن تكون لها منافستها الخاصة وسيتم تكوين منتخب خاص بها خلال الفترة المقبلة.

وسينضم الباركورإلى الفروع الخاصة بالجمباز وهي (الجمباز الفني "رجال - سيدات" - الجمباز الإيقاعي - جمباز الترامبولين - جمباز الأيروبيك - الجمباز العام".

وبدأ مسؤولو الاتحاد في العمل على تفعيل نشاط اللعبة من خلال تنظيم أول دورة دولية لمدربي الباركور خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري في المركز الأولمبي بالمعادي وذلك بالتعاون مع الاتحادين الإفريقي والدولي للجمباز على أن يشرف عليها رئيس اللجنة الفنية للباركور بالاتحاد الدولي للجمباز.

وأكد إيهاب أمين أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين في رياضة الباركور ولكنهم لا يخضعون للعمل تحت مظلة محلية أو قارية أو عالمية وهو ما سيعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر بصدد تكوين منتخب للباركور من أجل المشاركة ببطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها الشهر المقبل.